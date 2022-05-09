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У Макарові під Києвом знайшли тіла трьох вбитих чоловіків, - прокуратура

Фото: вбивстра мирного населення (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Під час проведення слідчих дій поблизу смт Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб. За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокура України.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває. Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, у Макарові Київської області знайшли тіла 132 загиблих. Повідомляється, що усіх їх розстріляли окупанти.

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