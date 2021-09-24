Створена акумуляторна батарея, здатна заряджатися за 90 секунд

Компанії Mahle Powertrain і Allotrope Energy розробили літій-вуглецевий акумулятор. Інноваційну батарею можна заряджати за лічені хвилини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mahle.
Mahle Powertrain і Allotrope Energy представили нову літій-вуглецеву батарею, яка, як стверджується, не вимагає рідкоземельних металів і може дуже швидко перезаряджатися. Фактично, настільки швидко, що акумулятор, який, наприклад може використовуватися в електроскутері, можна зарядити всього за півтори хвилини.
Хімічний склад батарей поєднує в собі переваги суперконденсаторів з традиційними літій-іонними батареями. Він має високопродуктивний анод акумуляторного типу і катод, який відокремлений органічним електролітом.
В результаті, як заявляють компанії, виходить батарея, яка не страждає від ефектів термічної деградації та стабільна при високих температурах. Це означає, що подача великого струму і швидка зарядка можливі без складного зовнішнього охолодження або дорогих систем управління батареями.
Така конструкція також забезпечує термін служби в 100 000 циклів перезаряджання і більше. Завдяки тому, що в складі акумуляторів немає рідкоземельних металів, їх легше повністю переробити.
"Занепокоєння про обмежений запас ходу часто називають головною перешкодою для масової експансії електромобілів. Але якби акумулятор можна було зарядити за той же час, який потрібен для заправки бензинового авто, то велика частина цього занепокоєння зникла",- зазначив Майк Бассетт, керівник відділу досліджень Mahle Powertrain.
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