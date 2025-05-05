В Махачкале неизвестные стреляли в полицейских: есть погибшие (видео)

В российском городе Махачкала произошла стрельба. Неизвестные напали на правоохранителей.
Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
"Выясняем обстоятельства перестрелки в Махачкале. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь", - написал российский чиновник.
Он добавил, что в результате инцидента есть пострадавшие.
В то же время в российских Telegram-каналах появилась информация об одном, двух или даже трех погибших сотрудников российской Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Позже в МВД Дагестана подтвердили, что были убиты трое полицейских.
В ведомстве добавили, что нападавшие сбежали с места происшествия на служебном автомобиле. Был введен план "перехват".
Напомним, еще в начале марта в Махачкале группа неизвестных напала на полицейский участок. Там произошла перестрелка с участием нескольких молодых людей, а также сотрудников полиции.
После этого российские правоохранители объявили операцию для ликвидации угрозы.
Информации о погибших или пострадавших в результате инцидента не было.
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