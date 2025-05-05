В Махачкале неизвестные стреляли в полицейских: есть погибшие (видео)

"Выясняем обстоятельства перестрелки в Махачкале. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь", - написал российский чиновник.



Он добавил, что в результате инцидента есть пострадавшие.

В то же время в российских Telegram-каналах появилась информация об одном, двух или даже трех погибших сотрудников российской Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Позже в МВД Дагестана подтвердили, что были убиты трое полицейских.

В ведомстве добавили, что нападавшие сбежали с места происшествия на служебном автомобиле. Был введен план "перехват".