Магучих шокировала результатом на Бриллиантовой лиге в Лондоне: такого провала не было три года

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих впервые за три года не попала на подиум на международных соревнованиях. Сенсация произошла на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Как прошли соревнования

В субботу, 19 июля, в Лондоне состоялся 11-й этап Бриллиантовой лиги-2025 по прыжкам в высоту среди женщин. Украину на соревнованиях должны были представлять две легкоатлетки - Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Однако Левченко в последний момент снялась с турнира.

Соревнования проходили в сложных погодных условиях - утром в Лондоне прошел дождь, что сделало покрытие скользким.

Прыгуньи стартовали с высоты 1,86 м, которую Магучих преодолела без проблем. Однако планка 1,93 м покорилась ей лишь с третьей попытки. А на высоте 1,96 м украинка неудачно выполнила все три попытки. Ее итоговый результат - 1,93 м.

На такой же высоте завершили выступления еще две спортсменки - Элеонор Паттерсон из Австралии и немка Кристина Гонзель. Однако они использовали на это меньше попыток чем Магучих. Поэтому мировая рекордсменка оказалась вне подиума - впервые за три года на международных стартах.

Победу одержала британка Морган Лейк, которая единственной взяла планку на 1,96 м.

Отметим, что этап в Лондоне пропускала лидер мирового сезона - Никола Олислагерс из Австралии, которой Магучии проиграла на двух предыдущих этапах Бриллиантовой лиги.

Бриллиантовая лига-2025. Лондон. Прыжки в высоту (женщины):

Морган Лейк (Великобритания) - 1,96 м Элеонор Паттерсон (Австралия) - 1,93 м Кристина Гонзель (Германия) - 1,93 м Ярослава Магучих (Украина) - 1,93 м

Что означает этот результат для Магучих

Украинка прервала серию из 44 подряд подиумов на международных и национальных соревнованиях.

Последний раз она была вне пьедестала на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме в 2022 году - тогда заняла пятое место.

Показатель в 1,93 м стал для нее вторым худшим в сезоне. Меньший результат она имела только на турнире в Льеже, где с 1,91 м поделила "золото".

Когда следующий старт

Следующий этап Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту среди женщин запланирован на 16 августа в польской Силезии.