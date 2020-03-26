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Магомедов: в раді з протидії коронавірусу потрібна підгрупа по роботі промисловості

Новини » Промисловість     26.03.2020 - 12:27
Магомедов: в раді з протидії коронавірусу потрібна підгрупа по роботі промисловості
Фото: Муса Магомедов (УНІАН)

Депутат наголосив, якщо підприємства з безперервним циклом виробництва зупинити, запустити їх потім буде практично нереально

У Координаційній раді з протидії поширенню коронавірусу необхідно створити підгрупу з питань роботи промисловості в умовах карантину, а також включити до складу ради міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Про це заявив народний депутат України Муса Магомедов в ефірі телеканалу Украина24, передає РБК-Україна.

"Треба мати чітке розуміння, які з підприємств повинні продовжувати функціонувати (в умовах карантину, - ред.). Я думаю, що обов'язково потрібно включити міністра економіки в склад координаційної ради, в яку він чомусь не включений. Людина, який повинен розуміти, які підприємства є основою промисловості і яким потрібно забезпечити функціонування для того, щоб вони не лягли", - сказав Магомедов.

Депутат наголосив, якщо підприємства з безперервним циклом виробництва зупинити, запустити їх потім буде практично нереально. Тому влада повинна враховувати цей фактор при введенні нових обмежень на час карантину.

"Якщо коксохімічний завод зупиниться, його запустити практично нереально. Те ж стосується доменних печей. Шахти, якщо на 5 днів зупинити видобуток, після цього говорити про запуск – це величезні проблеми, які можуть призвести до випадків зупинки. Тому з урахуванням цього потрібно робити ті чи інші дії", - пояснив депутат.

Нагадаємо, раніше екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що не можна вводити надзвичайний стан в Україні та зупиняти роботу підприємств на час карантину, оскільки це вб'є економіку і призведе до поглиблення економічної та політичної кризи.

Нагадаємо, згідно з даними Держкомстату, за підсумками 2019 промисловість скоротилася на 1,8%. У січні 2020 року промислове виробництво знизилося на 5,1% у порівнянні з січнем 2019 року і скоротилася на 8,4% у порівнянні з груднем 2019 року.

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