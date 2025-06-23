Магнитные бури в конце июня: в какие дни будет хуже всего и как облегчить симптомы

Прогноз магнитных бурь

23 июня, понедельник - повышенная геомагнитная активность, ожидается магнитная буря G1 (К-индекс 4-5)

24 июня, вторник - магнитная буря будет усиливаться, ожидается до уровня G2 (К-индекс 5-6)

25 июня, среда - продолжительная магнитная буря, только ближе к вечеру уровень бури снизится с G2 до G1

26 июня, четверг - магнитная буря уровня G1, но постепенно активность будет снижаться

27 июня, пятница - уровень магнитной бури будет держаться на уровне G1

28 июня, суббота - магнитосфера постепенно возвращается в спокойное состояние, ожидается снижение активности

Наиболее уязвимы к магнитным бурям - это гипертоники, люди с вегето-сосудистой дистонией, болезнями сердца, беременные, маленькие дети, пожилые люди, люди с повышенной тревожностью.

Что такое магнитная буря

Ежедневно на Солнце происходят вспышки и взрывы различной мощности, во время которых в космос выбрасывается большое количество потоков с заряженными частицами. Когда эти потоки достигают магнитного поля Земли, возникает возмущение, которое и называют магнитными бурями.

Слабые и умеренные магнитные бури - это бури до К-индекс 4, от К-индекс 5 - это бури красного уровня, которые имеют также классификации от G1 и выше. Именно такие мощные бури влияют на самочувствие и настроение людей.

Как влияет магнитная буря на человека

Последствия вспышек на Солнце, которые вызывают колебания в магнитном поле Земли - невидимые для человека. Но они очень ощутимо бьют на биоритмах.

Самые частые жалобы:

Головная боль и мигрень

Головокружение, туман в голове

Снижение концентрации и внимательности

Давление

Тошнота

Шум в ушах

Бессонница ночью, сонливость днем

Повышенная усталость, быстрая утомляемость

Снижение работоспособности

Повышение тревожности

Депрессивные состояния и панические настроения

Раздражительность и агрессия

Апатия

Перепады настроения

Сердцебиение или боль в груди, неровный пульс

Обострение хронических болезней

Что помогает защитить здоровье во время магнитных бурь

Избежать влияния магнитных бурь невозможно, но есть эффективные способы облегчить это состояние и уменьшить негативное влияние на организм.

Сон

Старайтесь высыпаться ежедневно и спать не менее 7-9 часов в сутки. Желательно ложиться и просыпаться ежедневно в одно и то же время. Если днем чувствуете себя не очень хорошо - сделайте перерыв и отдохните 1-2 часа.

Питание и водный баланс

Полноценно питайтесь, не пропускайте завтраки, обеды и ужины. Рацион должен быть сбалансирован, с большим количеством овощей и продуктов, богатых витаминами и минералами. Ограничьте количество кофе, не употребляйте энергетики, алкоголь, вредную и жирную пищу.

Придерживайтесь водного баланса - пейте достаточно чистой обычной воды ежедневно.

Физическая активность

Легкая зарядка утром, бассейн, легкие упражнения в зале - старайтесь не перегружать свой организм в такие дни. Но и не отказывайтесь от умеренной или легкой нагрузки.

Свежий воздух

Утром и вечером проветривайте все помещения - как дома, так и в офисе. По возможности, гуляйте ежедневно на свежем воздухе - парк, сквер, лес. Если есть возможность - проведите день на природе.

Стрессы и эмоции

Избегайте стрессовых ситуаций, не ссорьтесь и не выясняйте отношения. Старайтесь не нагружать себя эмоционально. Успокоиться помогут разнообразные упражнения: дыхательная гимнастика, релаксация, медитация, йога.

Ограничьте шок-контент, новости, соцсети. За 1-2 часа до сна откажитесь от любых экранов.

Следите за здоровьем

Будьте внимательны к своему самочувствию и здоровью ваших близких. Если есть хронические болезни - держите под руками необходимые лекарства. Если состояние здоровья вызывает беспокойство - обращайтесь за помощью врачей.