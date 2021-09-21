Магія Тома Круза: Porsche 928, в якому актор катав повію, продали за 2 млн доларів

На черговому аукціоні Barrett-Jackson з молотка пішов спорткар Porsche 928 випуску 1979 року. За підсумками торгів ціна склала - тримайтеся за стілець - аж 1,98 мільйона доларів! І це за машину, яка серед шанувальників марки цінується куди нижче канонічної моделі 911. Так чому ж так дорого?

Porsche 928 Тома Круза, проданий на аукціоні Barrett-Jackson майже за 2 мільйони доларів (Фото: barrett-jackson.com)

Як неважко здогадатися, перед нами непростий Porsche 928. Цим автомобілем керував легендарний актор Том Круз у фільмі "Ризикований бізнес" (Risky Business), що вийшов на екрани в 1983 році. На той момент Круз був висхідною зіркою Голлівуду, а ця молодіжна кінокомедія, де він зіграв головну роль, зробила його знаменитим на весь світ.

Porsche 928 з Томом Крузом за кермом у фільмі "Ризикований бізнес" (Фото: YouTube/скріншот)

Porsche Excellence,

Взагалі, у цього Porsche 928 досить багата історія. По-перше, за словами продюсера фільму "Ризикований бізнес" Джона Евнта, на цьому авто він навчив Тома Круза управлятися з "механікою" - до цього актор водив машини тільки з автоматичною коробкою передач.

По-друге, незабаром після зйомок автомобіль зник з радарів на десяток років, і був знайдений тільки силами одного небайдужого ентузіаста. Причому для пошуку Porsche навіть довелося залучити приватного детектива!

Ну і по-третє, ця машина - найяскравіший приклад правильної інвестиції в класичні автомобілі з бекграундом. Це вже не перший аукціон в історії цього Porsche 928. У 2012 році автомобіль було продано на аукціоні голлівудських пам'ятних речей за 49 200 доларів. А дев'ять років по тому ціна його продажу зросла в 40 разів!

Тепер це найдорожчий Porsche 928 в історії.

Сцена погоні за участю Porsche 928 з фільму "Ризикований бізнес"