Магія Тома Круза: Porsche 928, в якому актор катав повію, продали за 2 млн доларів

Спорткар Porsche 928, яким Том Круз керував у відомому фільмі "Ризикований бізнес", проданий за астрономічну суму майже 2 млн доларів. Це найбільша ціна в історії за автомобіль цієї моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrett-Jackson .

На черговому аукціоні Barrett-Jackson з молотка пішов спорткар Porsche 928 випуску 1979 року. За підсумками торгів ціна склала - тримайтеся за стілець - аж 1,98 мільйона доларів! І це за машину, яка серед шанувальників марки цінується куди нижче канонічної моделі 911. Так чому ж так дорого?

Porsche 928 Тома Круза, проданий на аукціоні Barrett-Jackson майже за 2 мільйони доларів (Фото: barrett-jackson.com)

Як неважко здогадатися, перед нами непростий Porsche 928. Цим автомобілем керував легендарний актор Том Круз у фільмі "Ризикований бізнес" (Risky Business), що вийшов на екрани в 1983 році. На той момент Круз був висхідною зіркою Голлівуду, а ця молодіжна кінокомедія, де він зіграв головну роль, зробила його знаменитим на весь світ.

У зйомках фільму використовувалися чотири однакових Porsche 928. Комедія знаменита видовищною сценою погоні, що стала класикою жанру. За сюжетом фільму, в цій гонитві сутенер на ім'я Гвідо тікає на великому Cadillac від Джоела, п ерсонажа Круза. Той керує Porsche 928, а праворуч на пасажирському сидінні сидить повія Лана, яку грає Ребекка Де Морней.

Porsche 928 з Томом Крузом за кермом у фільмі "Ризикований бізнес" (Фото: YouTube/скріншот)

Насправді в цій гонитві основна тяжкість зйомок лягла на інший Porsche 928 - 1981 року випуску, у нього були колеса меншого розміру та автоматична коробка передач. А цей 928 з "механікою", як випливає зі статті в спеціалізованому журналі Porsche Excellence, використовувався в широких кадрах, де машина повністю показуватися на екрані. ЇЇ називали "заправною машиною", тому що вона використовувалася для заповнення прогалин у сценах руху під час монтажу фільму.

Взагалі, у цього Porsche 928 досить багата історія. По-перше, за словами продюсера фільму "Ризикований бізнес" Джона Евнта, на цьому авто він навчив Тома Круза управлятися з "механікою" - до цього актор водив машини тільки з автоматичною коробкою передач.

По-друге, незабаром після зйомок автомобіль зник з радарів на десяток років, і був знайдений тільки силами одного небайдужого ентузіаста. Причому для пошуку Porsche навіть довелося залучити приватного детектива!

Ну і по-третє, ця машина - найяскравіший приклад правильної інвестиції в класичні автомобілі з бекграундом. Це вже не перший аукціон в історії цього Porsche 928. У 2012 році автомобіль було продано на аукціоні голлівудських пам'ятних речей за 49 200 доларів. А дев'ять років по тому ціна його продажу зросла в 40 разів!

Тепер це найдорожчий Porsche 928 в історії.

Сцена погоні за участю Porsche 928 з фільму "Ризикований бізнес"