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МАГАТЭ зафиксировало взрывы и стрельбу вблизи Запорожской АЭС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

За последнюю неделю вблизи оккупированной россиянами Запорожской АЭС были зафиксированы взрывы и стрельба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

"Подчеркивая потенциальные риски для АЭС, расположенной на передовой линии конфликта, команда МАГАТЭ продолжает сообщать о регулярных признаках военной активности в этом районе, иногда близко к объекту, а иногда чуть дальше от него", - говорится в сообщении.

Когда МАГАТЭ удалось зафиксировать взрывы

Отмечается, что 14 августа сильный взрыв сотряс окна их комнат, а два дня спустя раздалась стрельба. 

Еще один взрыв вблизи объекта произошел 17 августа, пять взрывов было слышно на некотором расстоянии от ЗАЭС 20 августа и еще пять 21 августа.

"Чтобы предотвратить ядерную аварию, которая может повлиять на людей и окружающую среду, по-прежнему имеет первостепенное значение соблюдение пяти основных принципов защиты Запорожской АЭС", - заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

В частности, в начале июля Запорожская АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

Кроме того, недавно из-за преступных действий российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура в другой. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

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