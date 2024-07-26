МАГАТЭ в течение последней недели фиксировало взрывы и стрельбу возле ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция Европы и находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения.

Российские войска используют станцию в своих целях. Там размещают военную технику и войска. Кроме того, россияне заминировали территорию ЗАЭС.

Ранее украинская разведка предупреждала, что россияне готовят провокации на Запорожской АЭС. Также было зафиксировано, что захватчики запускают над ядерными реакторами дроны-камикадзе.

Ситуация на Запорожской АЭС потенциально опасна, поскольку она часто отключается от украинской электросети. В "Энергоатоме" отмечают, что если при отключении электроэнергии в генераторах Запорожской АЭС закончится топливо, то может произойти катастрофа, как в японской Фукусиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.