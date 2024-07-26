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МАГАТЭ в течение последней недели фиксировало взрывы и стрельбу возле ЗАЭС

Фото: МАГАТЭ в течение последней недели фиксировало взрывы возле ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Специалисты МАГАТЭ фиксировали взрывы и стрельбу возле Запорожской АЭС в течение последней недели. Их слышали на разных расстояниях от станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от площадки", - говорится в заявлении.

Наблюдатели провели осмотр ремонтных работ на площадке ЗАЭС, а также проверили наличие необходимых запасных частей для станции.

МАГАТЭ отмечает, что в последние дни специалисты наблюдали за обслуживанием компонентов главного электрического трансформатора энергоблока №3, которые разбирали для технического обслуживания.

Также были проверки плановых работ в реакторном зале и вспомогательном здании энергоблока №6. При этом в МАГАТЭ отмечают, что во время посещения турбинного зала энергоблока №6 наблюдатели не получили доступ к его западной части.

 

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция Европы и находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения.

Российские войска используют станцию в своих целях. Там размещают военную технику и войска. Кроме того, россияне заминировали территорию ЗАЭС.

Ранее украинская разведка предупреждала, что россияне готовят провокации на Запорожской АЭС. Также было зафиксировано, что захватчики запускают над ядерными реакторами дроны-камикадзе.

Ситуация на Запорожской АЭС потенциально опасна, поскольку она часто отключается от украинской электросети. В "Энергоатоме" отмечают, что если при отключении электроэнергии в генераторах Запорожской АЭС закончится топливо, то может произойти катастрофа, как в японской Фукусиме.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ