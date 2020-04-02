МАГАТЕ відправляє обладнання для виявлення коронавірусу до України

Фото: МАГАТЕ (УНІАН)

Десятки лабораторій по всьому світу отримають діагностичні машини та набори, реагенти й інше обладнання

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відправляє першу партію високоточного обладнання для виявлення коронавірусу у понад 40 країн світу, серед яких є і Україна. Про це повідомляє IAEA.

Як повідомляється, десятки лабораторій по всьому світу отримають діагностичні машини та набори, реагенти й лабораторні витратні матеріали для прискорення національного тестування, а також матеріали для забезпечення біобезпеки, такі як засоби індивідуального захисту і лабораторні шафи для безпечного аналізу зібраних зразків.

Разом з тим, українське посольство в Нідерландах на своїй сторінці у Facebook повідомило, що обладнання також отримає Україна.

"Зупинити пандемію коронавірусу - у спільних інтересах людства. Ми раді бачити фінансовий внесок Нідерландів у проект розподілу кількісних ПЛР-тестів на COVID-19 через МАГАТЕ. Це дасть змогу провести швидке тестування в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, МАГАТЕ використовує власні ресурси та бюджетне фінансування для надзвичайної допомоги, щоб допомогти країнам. Держави-члени оголосили про виділення позабюджетних фінансових внесків до МАГАТЕ на суму понад 9,5 млн євро, включаючи 6 млн доларів від Сполучених Штатів, та 5 млн доларів від Канади і 500 000 євро від Нідерландів.

Китай пожертвував обладнання для виявлення, наборів, реагентів та інших медичних матеріалів на суму 2 млн доларів.

Нагадаємо, через фінансову кризу спричиненою пандемією коронавірусу у Єврокомісії заявили про впровадження нової концепції скороченого робочого дня, що допоможе підтримати компанії і співробітників, які тимчасово залишилися без роботи.