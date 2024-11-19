Имеет более высокую заразность. Эксперты объяснили, угрожает ли украинцам новый коронавирус ХЕС

Чем особенный ХЕС и угрожает ли он украинцам

"Вирусы обладают способностью мутировать, для них это способ существования. ХЕС – новый подвариант штамма SARS-CoV-2 Omicron. Это рекомбинантный штамм, образовавшийся вследствие слияния двух подвариантов Omicron: KP.3.3 и KS.1.1., о котором впервые было сообщено еще в мае 2024 года", – говорят в ЦОЗ.

В ведомстве отмечают, что этот вирус быстро распространяется по странам, поражая все больше людей, поскольку он демонстрирует более высокую заразность по сравнению с предыдущими подвариантами.

Симптомы ХЕС включают: кашель, насморк, одышку, жар, потерю вкуса и обоняния. Пока отсутствуют достоверные данные, как вирус влияет на тяжесть заболевания.

"Появление на территории Украины новых штаммов SARS-CoV-2 не исключается из-за миграции населения и особенностей передачи вируса", – отмечают в Центре.

Будут ли действовать вакцины против ХЕС

"SARS-CoV-2, как и все вирусы, постоянно мутирует, а значит, со временем меняется. Многочисленные исследования показывают, что вакцинация является эффективным способом защиты. ВОЗ до сих пор тщательно изучает штамм ХЕС. После надлежащего исследования организация предоставит исчерпывающие рекомендации по применению вакцин против этого штамма", – заявляют эксперты.

Добавим, что для снижения риска заражения коронавирусом, кроме вакцинации, также следует соблюдать следующие правила: