"Мадяр" намекнул на попытку россиян одновременно убить командиров дроновых подразделений

Кто такой "Мадяр"

Роберт Бровди, известный как "Мадяр", стал новым командующим Силами беспилотных систем ВСУ в июне 2025 года. На этой должности он сменил Вадима Сухаревского.

До полномасштабной войны Бровди был предпринимателем, а в феврале 2022 года добровольно присоединился к войску. Он основал подразделение "Птахи Мадяра", которое действовало в составе 251-го батальона теробороны. Подразделение участвовало в боях за Бахмут, Соледар, Благодатное и другие направления.

Сегодня это - 414 отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем в составе Сухопутных войск ВСУ. В мае 2025 года Роберту Бровди присвоили звание Героя Украины.

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