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"Мадяр" намекнул на попытку россиян одновременно убить командиров дроновых подразделений

Донецкая область, Воскресенье 27 июля 2025 14:40
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"Мадяр" намекнул на попытку россиян одновременно убить командиров дроновых подразделений Фото: "Мадьяр" сообщил о попытке РФ одновременно убить командиров ВСУ (facebook.com/Brovdi.Art)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытались ликвидировать одновременно руководство беспилотных подразделений ВСУ. Вероятно, это произошло во время совещания в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадяра") в Facebook.

"Мадяр" рассказал, что провел рабочее совещание с командирами беспилотных подразделений "Феникс", "К-2", "Птахи Мадяра", "Рарог" и "Ахиллес".

Он обратился к россиянам, заявил, что "мы оценили вашу попытку штыркнуть вчера нас всех одновременно". Других деталей "Мадьяр" не раскрыл.
&quot;Мадяр&quot; намекнул на попытку россиян одновременно убить командиров дроновых подразделений
скриншот facebook.com/Brovdi.Art

Кто такой "Мадяр"

Роберт Бровди, известный как "Мадяр", стал новым командующим Силами беспилотных систем ВСУ в июне 2025 года. На этой должности он сменил Вадима Сухаревского.

До полномасштабной войны Бровди был предпринимателем, а в феврале 2022 года добровольно присоединился к войску. Он основал подразделение "Птахи Мадяра", которое действовало в составе 251-го батальона теробороны. Подразделение участвовало в боях за Бахмут, Соледар, Благодатное и другие направления.

Сегодня это - 414 отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем в составе Сухопутных войск ВСУ. В мае 2025 года Роберту Бровди присвоили звание Героя Украины.

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