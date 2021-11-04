У Мадриді автомобіль в'їхав у групу школярів, є жертва і постраждалі

Інцидент стався біля однієї з міських шкіл Fomento Montealto.

Загиблій дівчинці було шість років. Двох інших дітей-10 і 12 років - госпіталізували у важкому стані.

За даними видання, за кермом авто перебувала жінка. Вона - одна з матерів, які приїжджають до школи забрати дітей після занять. Аналіз на алкоголь і наркотики виявився негативним.

Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.