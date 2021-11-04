RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Мадриді автомобіль в'їхав у групу школярів, є жертва і постраждалі

Автор: Валерія Поліщук

В іспанській столиці Мадриді автомобіль в'їхав у групу школярів. В результаті події одна дитина загинула, двоє отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC Madrid.

Інцидент стався біля однієї з міських шкіл Fomento Montealto.

Загиблій дівчинці було шість років. Двох інших дітей-10 і 12 років - госпіталізували у важкому стані.

За даними видання, за кермом авто перебувала жінка. Вона - одна з матерів, які приїжджають до школи забрати дітей після занять. Аналіз на алкоголь і наркотики виявився негативним.

Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяДТП