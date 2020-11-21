Мадрид тимчасово закриють через COVID-19

Столицю Іспанії Мадрид закриють на в'їзд і виїзд в грудні. Заборона буде діяти десять днів.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на владу мадридського регіону.

Обмежувальний захід триватиме з 4 по 14 грудня і покликана "зупинити поширення коронавірусу в столицю Іспанії і з неї протягом довгих вихідних 5-8 грудня".

За словами заступника головного санітарного лікаря мадридського округу Антоніо Сапатеро, влада хоче, "щоб ситуація до Різдва була як можна краще".

В самому Мадриді також продовжать щоденний комендантську годину. За новими правилами, він буде діяти з 00:00 до 6:00.

Також будуть введені обмеження на масові збори. Можна буде збиратися в групи до шести осіб.

Нагадаємо, уряд Іспанії продовжив надзвичайний стан у країні через коронавірус до травня наступного року.

Крім того, велика частина населення Іспанії буде вакцинована від коронавірусу в першій половині 2021 року.