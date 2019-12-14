Маас заявив про брехню Путіна у справі про вбивство чеченця в Берліні

Міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маасу заявив, що Російська Федерація не просила видати вбитого в Берліні Зелімхана Хангошвили, як про це заявив президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький телеканал ZDF.

За його словами, Берлін не отримував від Москви жодних офіційних запитів з приводу Хангошвили. Також міністр зазначив, що тепер звинувачення проти вбитого досить складно перевірити.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції Німеччини заявили, що не отримували запит від Росії про екстрадицію грузина Зелімхана Хангошвили, який був убитий. Таким чином у Німеччині відповіли на заяву президента РФ Володимира Путіна, який сказав, що прохання Москви про його екстрадицію "не були почуті".

Раніше Німеччина вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з вбивством грузина Хангошвили в Берліні. Німецька Генпрокуратура заявила, що у неї достатньо фактичних доказів причетності держорганів РФ або Чечні до вбивства громадянина Грузії.

Як відомо, Зелімхан Хангошвили застрелили в центральному берлінському парку в серпні поточного року, коли він прямував до мечеті. Путін заявив, що грузин був причетний до терактів у Росії.