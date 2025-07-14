"Ярость" на передовой: боевой робот ГУР расстрелял оккупантов на Сумщине (видео)

Украинская разведка масштабирует использование наземных роботизированных комплексов во время боевых операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

"На эксклюзивных кадрах - применение НРК "Лють" на фронте в Сумской области, а также радиоперехват реакции московитов после встречи с машиной", - подписано видео.

Это робот, вооруженный пулеметом ПКТ, преодолевает сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов. Он также демонстрирует стабильную связь в течение движения и передает "картинку" на пункт управления.

На видео видно, что добравшись до вражеских позиций робот, плотным пулеметным огнем, уничтожает российских оккупантов.

Что известно о "Люти"

Наземный роботизированный комплекс "Лють" прошел боевое испытание в условиях реального боя. Он вооружен пулеметом калибра 7,62 мм и оборудован системами, которые позволяют обнаруживать и уничтожать цели как днем, так и ночью.

Комплекс имеет компактные размеры - он легко транспортируется в кузове военного пикапа. Благодаря бесшумному электродвигателю и мощным аккумуляторам "Лють" способен работать длительное время. Высокий клиренс позволяет преодолевать сложный рельеф, а система функционирует в широком температурном диапазоне.

Управление НРК осуществляется дистанционно из укрытия, что позволяет оператору избегать прямой угрозы. Основное назначение боевого робота - поддержка украинских подразделений и замена военных на особо опасных участках фронта.

Напомним, ранее мы писали о том, что впервые в истории российские оккупанты капитулировали перед украинскими наземными роботизированными комплексами без участия пехоты. Вражеские фортификации атаковали FPV-дроны и наземные роботизированные комплексы-камикадзе