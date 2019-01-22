Люксембург введе безкоштовний проїзд в громадському транспорті

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На реалізацію проекту уряд має намір виділяти щорічно 41 млн євро

Люксембург з 1 березня 2020 року введе безкоштовний проїзд в автобусах, трамваях і приміських поїздах. Про це заявив міністр мобільності Люксембургу Франсуа Бауш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.

Проте, залишиться платним проїзд у приміських поїздах у вагонах 1 класу.

На реалізацію проекту уряд має намір виділяти щорічно 41 млн євро.

Франсуа Бауш зазначив, що проект має велике соціальне значення, оскільки малозабезпеченим категоріям людей він дозволить заощадити понад 440 євро за річний проїзний.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві ще дві станції метро облаштують для людей з інвалідністю.

Як писав Styler, Чернігові хочуть зробити безкоштовні тролейбуси батькам і платне харчування дітям.