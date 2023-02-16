Людмила Киченок вышла в финал Дохи в парном разряде после победы над россиянкой

Qatar Total Open, 1/2 финала, парный разряд

Ян/Звонарева – Л. Киченок/Остапенко – 1:2 (6:1, 3:6, 6:10)

В дебюте соперницы обменялись выигранными на собственных подачах геймами. Но дальше Киченок с Остапенко не успели за темпом оппоненток. Они набрали 5 пунктов подряд и были готовы закрыть сет за 20 минут. Ян и Звонарева таки дожали украинку и латвийку, реализовав с третьей попытки сет-пойнт.

Зато вторая партия сразу же началась с обмена брейками. В этот раз за ритмом соперниц не успели китайская и российская теннисистка. Киченок с напарницей с еще двумя брейками после середины сета уже уверенно вели (5:2). Довести сет до победы в этой ситуации оказалось легко.

Итак, пришлось играть дополнительную укороченную партию. Здесь начались качели. Ян и Звонарева сначала повели, но дальше Киченок и Остапенко выиграли 5 розыгрышей подряд. Китайско-российский дуэт попытался вернуться в игру (5:8) в середине мини-сета, но украинка и латвийка победу из своих рук уже не выпустили.

Киченок и Остапенко впервые пробились в финал парных турниров. В финале они могут встретиться либо с первыми сеянными в катарской столице американками Гауфф и Пегулой, либо с парой мексиканки Олмос и китаянки Чжан. Сам украино-латвийский дуэт получил второй номер посева.