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Людмила Киченок вышла в финал Дохи в парном разряде после победы над россиянкой

Фото: Елена Остапенко и Людмила Киченок следуют за первым титулом в 2023 году (facebook.com/WilsonTennis)
Автор: Антон Федорцив

Дуэт украинской теннисистки Людмилы Киченок и латвийки Елены Остапенко обыграл пару Чжаосюань Ян из Китая и россиянки Веры Звонаревой в полуфинале Qatar Total Open в столице эмирата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Qatar Total Open, 1/2 финала, парный разряд

Ян/Звонарева – Л. Киченок/Остапенко – 1:2 (6:1, 3:6, 6:10)

В дебюте соперницы обменялись выигранными на собственных подачах геймами. Но дальше Киченок с Остапенко не успели за темпом оппоненток. Они набрали 5 пунктов подряд и были готовы закрыть сет за 20 минут. Ян и Звонарева таки дожали украинку и латвийку, реализовав с третьей попытки сет-пойнт.

Зато вторая партия сразу же началась с обмена брейками. В этот раз за ритмом соперниц не успели китайская и российская теннисистка. Киченок с напарницей с еще двумя брейками после середины сета уже уверенно вели (5:2). Довести сет до победы в этой ситуации оказалось легко.

Итак, пришлось играть дополнительную укороченную партию. Здесь начались качели. Ян и Звонарева сначала повели, но дальше Киченок и Остапенко выиграли 5 розыгрышей подряд. Китайско-российский дуэт попытался вернуться в игру (5:8) в середине мини-сета, но украинка и латвийка победу из своих рук уже не выпустили.

Киченок и Остапенко впервые пробились в финал парных турниров. В финале они могут встретиться либо с первыми сеянными в катарской столице американками Гауфф и Пегулой, либо с парой мексиканки Олмос и китаянки Чжан. Сам украино-латвийский дуэт получил второй номер посева.

К слову, украинка Ястремская вернулась в топ-100 классификации женского тенниса.

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Теннис