"Человек огромной веры". Как реагирует мир и политики на смерть Папы Римского

21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск. Весь мир не сдерживает скорби, мировые лидеры высказывают соболезнования в соцсетях.
РБК-Украина собрала реакции мировых лидеров по случаю кончины понтифика.
Президент Франции Эммануэль Макрон один из первых отреагировал на смерть Папы Римского.
"От Буэнос-Айреса до Рима Папа Франциск хотел, чтобы Церковь несла радость и надежду беднейшим из бедных. Объединить людей друг с другом и с природой", - написал он на своей странице в Twitter (Х).
Макрон пожелал, чтобы эта надежда неустанно воскресала и после него.
"Мы с женой посылаем наши мысли всем католикам и скорбящему миру", - добавил Макрон.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс также высказал соболезнования в связи со смертью Папы.
"Я только что узнал о кончине Папы Франциска. Мое сердце соболезнует миллионам христиан по всему миру, которые любили его", - написал он в Twitter (Х).
Он признался, что был счастлив видеть его вчера, хотя "он, очевидно, был очень болен".
"Но я всегда буду помнить его за нижеприведенную проповедь, которую он произнес в самые первые дни существования COVID. Она действительно была очень красивой. Да упокоит Господь его душу", - добавил Вэнс.
На странице Белого дома в Х также опубликован пост по случаю смерти Папы Римского.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что со смертью Папы Франциска "Католическая церковь и мир теряют защитника слабых, примиряющего и добросердечного человека".
"Я высоко оценил его четкое видение проблем, с которыми мы сталкиваемся. Я выражаю соболезнования религиозному сообществу во всем мире", - сказал он.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Папа Римский - великий апостол Милосердия, в котором он видит ответ на вызовы современного мира.
"В своем пастырском служении он руководствовался смирением и простотой", - констатировал он.
Президент Израиля также выразил глубочайшие соболезнования христианам Израиля в связи с утратой Папы Франциска.
"Покойный Папа Франциск был человеком огромной веры и большого сострадания, посвятившим свою жизнь улучшению положения бедных людей во всем мире и призыву к миру в эту сложную и бурную эпоху", - написал он в Х.
По словам Ицхака Герцога, Папа Римский считал очень важным углубление связей с еврейским миром и содействие межконфессиональному диалогу как способу достижения взаимопонимания и уважения.
"Я надеюсь, что его молитвы о мире на Ближнем Востоке и возвращении похищенных мужчин и женщин вскоре будут услышаны. Пусть его память продолжает вдохновлять на добрые дела, единство и надежду", - отметил он.
Как сказал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, Папа Франциск был во всех отношениях человеком из народа.
"Мировое католическое сообщество прощается с лидером, который осознавал острые проблемы нашего времени и привлекал к ним внимание", - сказал он.
По его словам, своим трезвым образом жизни, актами служения и сострадания Папа Франциск был образцом для многих - как католиков, так и некатоликов.
"Мы вспоминаем его с большим уважением", - добавил он.
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон также отдал дань уважения Папе Римскому.
"Я опечален известием о кончине Папы Франциска. Он был человеком смирения, его наследие включает непоколебимую приверженность уязвимым, социальной справедливости и межконфессиональному диалогу", - сказал он, добавив, что его мысли с католиками и всеми теми в Новой Зеландии и во всем мире, кто скорбит о смерти Папы Римского.
Хорхе Марио Бергольо или Папа Франциск ушел из жизни 21 апреля в Ватикане. Ему было 88 лет. Еще в молодости он столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем - в 21-летнем возрасте перенес тяжелую пневмонию, после чего врачи были вынуждены удалить часть его легкого.
В 2020-х годах состояние здоровья понтифика начало вызывать все большее беспокойство. Из-за проблем с коленями и поясницей ему стало трудно передвигаться, и он начал пользоваться инвалидной коляской, тростью или ходунками.
В июне 2022 года Папа был вынужден отложить поездки в Демократическую Республику Конго и Южный Судан из-за курса лечения. Тогда же в разговоре с Reuters Франциск заявил, что готов уйти в отставку, если почувствует, что больше не в состоянии управлять Церковью.
В марте 2023 года он попал в больницу с респираторной инфекцией, но уже в апреле возглавил Пасхальное богослужение. В июне того же года понтифик перенес операцию по удалению грыжи.
В феврале Франциск снова был госпитализирован - на этот раз из-за бронхита. У него диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей и двустороннюю пневмонию. С 22 февраля его состояние значительно ухудшилось из-за астматического респираторного криза. Медики начали переливание крови и интенсивную оксигенотерапию. На следующий день у Папы обнаружили начальную стадию почечной недостаточности.
28 февраля он перенес бронхоспазм и случайно вдохнул рвотные массы, что потребовало подключения к неинвазивной вентиляции легких. Несмотря на короткое улучшение, 3 марта вентиляцию пришлось возобновить из-за новых приступов дыхательной недостаточности.
7 марта понтифик записал первое за время госпитализации видеообращение на испанском языке. К 19 марта его состояние стабилизировалось, искусственная вентиляция больше не требовалась, хотя инфекция еще не отступила полностью.
23 марта Франциска выписали, и он вернулся к облегченному режиму работы. Впервые после болезни Папа Римский появился на публике 6 апреля.
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