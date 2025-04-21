"Человек огромной веры". Как реагирует мир и политики на смерть Папы Римского

21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск. Весь мир не сдерживает скорби, мировые лидеры высказывают соболезнования в соцсетях.

Реакция президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон один из первых отреагировал на смерть Папы Римского.

"От Буэнос-Айреса до Рима Папа Франциск хотел, чтобы Церковь несла радость и надежду беднейшим из бедных. Объединить людей друг с другом и с природой", - написал он на своей странице в Twitter (Х).

Макрон пожелал, чтобы эта надежда неустанно воскресала и после него.

"Мы с женой посылаем наши мысли всем католикам и скорбящему миру", - добавил Макрон.

Реакция вице-президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также высказал соболезнования в связи со смертью Папы.

"Я только что узнал о кончине Папы Франциска. Мое сердце соболезнует миллионам христиан по всему миру, которые любили его", - написал он в Twitter (Х).

Он признался, что был счастлив видеть его вчера, хотя "он, очевидно, был очень болен".

"Но я всегда буду помнить его за нижеприведенную проповедь, которую он произнес в самые первые дни существования COVID. Она действительно была очень красивой. Да упокоит Господь его душу", - добавил Вэнс.

На странице Белого дома в Х также опубликован пост по случаю смерти Папы Римского.

Реакции президента Польши и канцлера Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что со смертью Папы Франциска "Католическая церковь и мир теряют защитника слабых, примиряющего и добросердечного человека".

"Я высоко оценил его четкое видение проблем, с которыми мы сталкиваемся. Я выражаю соболезнования религиозному сообществу во всем мире", - сказал он.

П резидент Польши Анджей Дуда заявил, что Папа Римский - великий апостол Милосердия, в котором он видит ответ на вызовы современного мира.

"В своем пастырском служении он руководствовался смирением и простотой", - констатировал он.

Реакция президента Израиля

Президент Израиля также выразил глубочайшие соболезнования христианам Израиля в связи с утратой Папы Франциска.

"Покойный Папа Франциск был человеком огромной веры и большого сострадания, посвятившим свою жизнь улучшению положения бедных людей во всем мире и призыву к миру в эту сложную и бурную эпоху", - написал он в Х.

По словам Ицхака Герцога, Папа Римский считал очень важным углубление связей с еврейским миром и содействие межконфессиональному диалогу как способу достижения взаимопонимания и уважения.

"Я надеюсь, что его молитвы о мире на Ближнем Востоке и возвращении похищенных мужчин и женщин вскоре будут услышаны. Пусть его память продолжает вдохновлять на добрые дела, единство и надежду", - отметил он.

Реакция премьеров Нидерландов и Новой Зеландии

Как сказал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, Папа Франциск был во всех отношениях человеком из народа.

"Мировое католическое сообщество прощается с лидером, который осознавал острые проблемы нашего времени и привлекал к ним внимание", - сказал он.

По его словам, своим трезвым образом жизни, актами служения и сострадания Папа Франциск был образцом для многих - как католиков, так и некатоликов.

"Мы вспоминаем его с большим уважением", - добавил он.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон также отдал дань уважения Папе Римскому.

"Я опечален известием о кончине Папы Франциска. Он был человеком смирения, его наследие включает непоколебимую приверженность уязвимым, социальной справедливости и межконфессиональному диалогу", - сказал он, добавив, что его мысли с католиками и всеми теми в Новой Зеландии и во всем мире, кто скорбит о смерти Папы Римского.