Люди в оккупации не смогут получить помощь после вакцинации без паспорта РФ, - ЦНС

Так, по данным информационного ресурса, кампания по вакцинации против гриппа и других инфекционных заболеваний стала очередной ловушкой для граждан, которые не обменяли свой паспорт на российский.

"Дело в том, что если у вас возникли осложнения после прививки, на помощь рассчитывать нельзя. Выплата единовременных пособий и компенсаций лицам с поствакцинальными осложнениями предусмотрены оккупантами только для граждан России", - говорится в сообщении.