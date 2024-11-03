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Люди в оккупации не смогут получить помощь после вакцинации без паспорта РФ, - ЦНС

Фото: процесс вакцинации (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Враг придумал новый метод принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях Украины. В частности, он связан с процессом прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Так, по данным информационного ресурса, кампания по вакцинации против гриппа и других инфекционных заболеваний стала очередной ловушкой для граждан, которые не обменяли свой паспорт на российский.

"Дело в том, что если у вас возникли осложнения после прививки, на помощь рассчитывать нельзя. Выплата единовременных пособий и компенсаций лицам с поствакцинальными осложнениями предусмотрены оккупантами только для граждан России", - говорится в сообщении.

Напомним, что на оккупированных украинских территориях местные больницы отказываются обслуживать гражданское население. Причиной тому стали большие потери армии РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 января 2025 года всем людям без российского паспорта оккупанты присвоят статус иностранных граждан или лиц без гражданства. После истечения срока, если к этому дню паспорт РФ не будет получен, враг обяжет человека стать на миграционный учет или получить разрешение от оккупационных властей на временное проживание.

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