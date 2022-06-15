Люблять "екзотику". Стало відомо, як у Чечні набирають "добровольців" на війну в Україну

У Чечні чоловіків примусово відправляють воювати до України, доходить навіть до викрадень. Крім того, не соромляться використовувати інші методи тиску - знущання, шантаж, залякування і т.д.

"Нам навіть складно порахувати точну кількість тих, хто звернувся. Багато хто настільки заляканий, що, тільки-но отримавши відповідь, стирає листування і видаляє свій аккаунт. Пройшовши через приниження і тортури, люди дуже залякані. Інші пишуть із секретного чату в Telegram, де повідомлення видаляються", - розповіли журналістам у правозахисній організації "Вайфонд", куди звертається все більша кількість чоловіків, які відмовилися воювати в Україні та стали жертвами утисків та шантажу.

У правозахисній організації зізнаються, що спочатку і не думали, що ця проблема так гостро стоятиме, і спеціально не підраховували кількість тих, хто звернувся. За їхніми даними, зібралося вже майже півсотні звернень.

"Ми не думали, що влада Чечні настільки збожеволіє, що змушуватиме людей їхати на війну. "Кадировців" самих багато, але мабуть, вони за своє життя переживають. Воювати проти українських військових і гинути не так легко, як проти мирного чеченського населення", - додають правозахисники.

Представник опозиційного чеченського руху 1ADAT Ібрагім Янгулбаєв розповів, що у Чечні викрадають людей і ставлять їм ультиматум: чи їдете в Україну воювати, чи у сфабрикованій кримінальній справі вас посадять у в'язницю.

"Начальникам поліції в кожному районі дано наказ збирати добровольців будь-якими методами. У кожного є обліковий список "екстремістів" людей, які не симпатизують місцевій владі. Їх кличуть на бесіду і загрожують кримінальною справою у разі відмови. Деяким пропонують гроші за від'їзд на фронт без жодного. письмового договору", - розповів він, додавши, що декого обманюють, розповідаючи про службу в тилу.

Крім того, нерідкі загрози викрадення і полону родичів потенційного "добровольця". У такий спосіб члени сім'ї стають заручниками. А силовики не втрачають нагоди нажитися на ситуації - деяким "призовникам" вдається і відкупитися.

Крім того, силовики в Чечні використовують і більш "екзотичні" методи.

"Страшно, коли зазіхають на честь чоловіка або на честь його дружини, сестри, дочки. Силовики приходять у будинок, починають приставати до жінки, роздягати її. Для нашого менталітету це найжахливіше. Краще померти, ніж бути таким приниженим. Після цього тебе і чоловіком не рахуватимуть. А для "кадировців" це звичайна практика. Катування, вбивства - це щось звичайне, буденне", - поділився Янгулбаєв.