Кохання в повітрі: Осадча та Горбунов розчулили "королівським" фото

Катя Осадча та Юрій Горбунов порадували шанувальників черговим ніжним знімком зіркової пари. Українські телеведучі сфотограировались на сходах в елегантних вбраннях в обнімку. Чуттєвий знімок опубліковано в Instagram ведучої "Світського життя".

Горбунов в темному піджаку і брюках, в білій сорочці та з метеликом зворушливо обіймає за руки Осадчу в ніжному костюмі з квітковим принтом. Подружжя на кадрі просто випромінюють любов і щастя.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Кохання витає в повітрі! З Юрієм Горбуновим зручно фотографуватися на сходах", - підписала Катя фото.

У мережі коментатори купають Осадчу та Горбунова в компліментах та називають найкрасивішою і наймилішою зоряної подружньою парою, а також королем і королевою.

Ви неймовірно прекрасна пара;

Які класні!

Прекрасні;

Ви - чудові! Бережіть одне одного!

Ви дуже красива і елегантна пара;

Ви що, одружилися?

Король і королева;

Ви чарівні і на сходах і без них!

Пара просто неймовірна...

Ви найкрутіша зоряна сімейна пара!

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Як повідомлялося раніше, нещодавно Катя Осадча продемонструвала нескінченні ноги та розкішне декольте в шикарному вбранні.