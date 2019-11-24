ru
ua

Кохання в повітрі: Осадча та Горбунов розчулили "королівським" фото

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Юрій Горбунов та Катя Осадча в елегантних вбраннях показали чуттєве фото

Катя Осадча та Юрій Горбунов порадували шанувальників черговим ніжним знімком зіркової пари. Українські телеведучі сфотограировались на сходах в елегантних вбраннях в обнімку. Чуттєвий знімок опубліковано в Instagram ведучої "Світського життя".

Горбунов в темному піджаку і брюках, в білій сорочці та з метеликом зворушливо обіймає за руки Осадчу в ніжному костюмі з квітковим принтом. Подружжя на кадрі просто випромінюють любов і щастя.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Кохання витає в повітрі! З Юрієм Горбуновим зручно фотографуватися на сходах", - підписала Катя фото.

У мережі коментатори купають Осадчу та Горбунова в компліментах та називають найкрасивішою і наймилішою зоряної подружньою парою, а також королем і королевою.

  • Ви неймовірно прекрасна пара;
  • Які класні!
  • Прекрасні;
  • Ви - чудові! Бережіть одне одного!
  • Ви дуже красива і елегантна пара;
  • Ви що, одружилися?
  • Король і королева;
  • Ви чарівні і на сходах і без них!
  • Пара просто неймовірна...
  • Ви найкрутіша зоряна сімейна пара!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Катя Осадча продемонструвала нескінченні ноги та розкішне декольте в шикарному вбранні.

Збірна Іспанії змінила тренера після вдалого відбору на Євро-2020 Синоптики попередили про сильний туман в Києві
Читати всі новини