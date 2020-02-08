Все як я люблю: Лілія Ребрик захопила нарядом зі знімального марафону в Празі

Лілія Ребрик порадувала своїх шанувальників серією фото з Праги, куди популярна українська телеведуча відправилася в ділову поїздку, що навіть стала сімейною - чоловік зірки Андрій Дикий також супроводжує її в столиці Чехії.

Зазначимо, що подружня пара нещодавно повернулася з романтичної подорожі на Мальдіви, де Ребрик також не забувала і про армію фанів, публікуючи в мережі яскраві знімки з екзотичного вояжу.

Зараз у Лілії досить інтенсивний графік в Празі із численними зйомками. Втім, ведуча все ж встигла погуляти по вулицях і відвідати величні пам'ятки європейського міста.

Лілія Ребрик на зйомках в Празі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик в Instagram зізналася, що цього разу бачить Прагу або нічну, або з павільйонів.

Лілія Ребрик приміряла елегантний костюм в Празі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Знімальний марафон триває. Які плани на вихідні? Відпочиваєте? Або теж працюєте?" - написала теледіва, супроводивши пост кількома кадрами в елегантному "спортивному" костюмі.

Також Ребрик зізналася, що саме ці якості в одязі вона й любить найбільше.

Лілія Ребрик в Празі розповіла про знімальний марафон (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники Лілії купають її в компліментах і захоплюються чудовим вбранням.

Ліля, дуже рада за вас, ви така молодець! Гарний макіяж, і зачіска супер!

Люба Ліля, я із захопленням дивлюся на вас і вашу родину...

Супер!

Гарний костюмчик;

Гарнюня!

Жіночна і дуже чарівна Ліля!

Дуже красива!

Яка гарненька! Дуже гарна і з мейком і без;

Лілічка, ви просто супер!

Фото: скрін коментарів instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лілія Ребрик зворушливо розповіла про молодшу доньку Поліну і торкнулася теми материнства.