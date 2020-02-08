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Все як я люблю: Лілія Ребрик захопила нарядом зі знімального марафону в Празі

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.02.2020 - 21:32
Все як я люблю: Лілія Ребрик захопила нарядом зі знімального марафону в Празі
Лілія Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик показала фото зі зйомок в Празі

Лілія Ребрик порадувала своїх шанувальників серією фото з Праги, куди популярна українська телеведуча відправилася в ділову поїздку, що навіть стала сімейною - чоловік зірки Андрій Дикий також супроводжує її в столиці Чехії.

Зазначимо, що подружня пара нещодавно повернулася з романтичної подорожі на Мальдіви, де Ребрик також не забувала і про армію фанів, публікуючи в мережі яскраві знімки з екзотичного вояжу.

Зараз у Лілії досить інтенсивний графік в Празі із численними зйомками. Втім, ведуча все ж встигла погуляти по вулицях і відвідати величні пам'ятки європейського міста.

Все як я люблю: Лілія Ребрик захопила нарядом зі знімального марафону в Празі

Лілія Ребрик на зйомках в Празі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик в Instagram зізналася, що цього разу бачить Прагу або нічну, або з павільйонів.

Все як я люблю: Лілія Ребрик захопила нарядом зі знімального марафону в Празі

Лілія Ребрик приміряла елегантний костюм в Празі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Знімальний марафон триває. Які плани на вихідні? Відпочиваєте? Або теж працюєте?" - написала теледіва, супроводивши пост кількома кадрами в елегантному "спортивному" костюмі.

Також Ребрик зізналася, що саме ці якості в одязі вона й любить найбільше.

Все як я люблю: Лілія Ребрик захопила нарядом зі знімального марафону в Празі

Лілія Ребрик в Празі розповіла про знімальний марафон (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники Лілії купають її в компліментах і захоплюються чудовим вбранням.

  • Ліля, дуже рада за вас, ви така молодець! Гарний макіяж, і зачіска супер!
  • Люба Ліля, я із захопленням дивлюся на вас і вашу родину...
  • Супер!
  • Гарний костюмчик;
  • Гарнюня!
  • Жіночна і дуже чарівна Ліля!
  • Дуже красива!
  • Яка гарненька! Дуже гарна і з мейком і без;
  • Лілічка, ви просто супер!

Все як я люблю: Лілія Ребрик захопила нарядом зі знімального марафону в Празі

Фото: скрін коментарів instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лілія Ребрик зворушливо розповіла про молодшу доньку Поліну і торкнулася теми материнства.

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