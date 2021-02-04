Ляшко: жителі ОРДЛО можуть безкоштовно лікуватися від COVID в Україні

Мешканці окупованого Донбасу теж можуть безкоштовно лікуватися від коронавірусауна підконтрольній території. Таке лікування вони отримають, якщо тест підтвердиться на КПВВ або за місцем прибуття.

Про це на дискусії "Пандемія COVID-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на сході України" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, люди, які приїжджають на КПВВ, можуть зробити тести на COVID в сервісній зоні. При негативному тесті не потрібна ізоляція, а інформація про це надійде в додаток "Вдома". Якщо немає можливості встановити додаток, їх направляють в обсерватор на 14 днів.

"Якщо це (хвороба, - ред.) буде виявлено, вони отримуватимуть безкоштовне лікування на території України. Якщо симптоми хвороби не будуть виявлені, громадяни можуть вільно пересуватися по території", - сказав Ляшко.

При цьому є можливість не здавати тест на місці, а відправитися в пункт призначення, зазначений в додатку, і вже там здати тест.

Нагадаємо, раніше Російська Федерація офіційно підтвердила поставки вакцини від COVID на окупований Донбас.

Представники окупаційної влади вже заявили, що вакцинація почалася.