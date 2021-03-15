Ляшко захворів COVID після першої дози вакцини Covishield

"Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований", - пояснив головний санлікар.

За його словами, як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

"У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада відміняється. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я.

Ляшко підкреслив, що перебуватиме на лікарняному до відсутності: