Ляшко захворів COVID після першої дози вакцини Covishield

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів коронавірусною хворобою. Раніше він отримав першу дозу вакцини Covishield.
Про це він написав у Facebook.
"Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований", - пояснив головний санлікар.
За його словами, як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.
"У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада відміняється. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я.
Ляшко підкреслив, що перебуватиме на лікарняному до відсутності:
Нагадаємо, 2 березня заступник голови МОЗ отримав щеплення від коронавірусу. Ляшко був щеплений COVID-вакциною Oxford / AstraZeneca (Covishield).
Як писало РБК-Україна, першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Крім того, вакцину від коронавірусу ввели й президенту Володимиру Зеленському. Його вакцинували на Донбасі.