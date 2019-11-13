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Ляшко викликали у прокуратуру через бійку з Герусом

Новини » Надзвичайні події     13.11.2019 - 13:43
Ляшко викликали у прокуратуру через бійку з Герусом
Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Екс-нардеп пообіцяв прийти

Народного депутата 8-го скликання Олега Ляшка викликали в прокуратуру Борисполя, щоб вручити підозру через напад на депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Ляшко.

Ляшко на своїй сторінці повідомив, що "обов'язково прийде". Він звинуватив Геруса в зраді батьківщині на користь Росії та назвав справу проти себе "сфабрикованою".

Ляшко викликали у прокуратуру через бійку з Герусом

Нагадаємо, 6 листопада Ляшко оприлюднив відео бійки з Герусом, якого він звинуватив у лобіювання російських інтересів в законопроекті, дозволило відновити імпорт електроенергії з Росії. Герус назвав інцидент провокацією і звинуватив Ляшко у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахемтова.

Пізніше поліція відкрила через цю бійку кримінальну справу за статтею 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що в кінці жовтня в залі парламенту сталася бійка між депутатами. В інциденті брали участь депутат від "ОПЗЖ" Микола Скорик та Микола Тищенко з "СН". Перший штовхнув другого. Представники фракції "Слуга народу" намагалися заспокоїти Скорика, щоб не допустити бійки.

Бійку Ляшка з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа Поліція відкрила справу через бійку Ляшка з Герусом
Новини України Олег ЛяшкоАндрій Герус
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