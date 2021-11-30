Ляшко про можливість локдауну в Україні через COVID: нічого не можна виключати

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, чи можливий повторний локдаун в Україні у разі погіршення ситуації. Сьогодні в країні є усі можливості, аби уникнути цього.

Ляшко відзначив, що не виключає введення локдауну у разі погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Однак, міністр зауважив, що сьогодні в країні є вакцини та препарати прямої дії, які можуть допомогти уникнути цього. Також влада вводить певні обмежувальні заходи, аби контролювати поширення вірусу.

"Нічого не можна виключати. Я б не говорив, що можливий жорсткий карантин, як у 2020 році. Сьогодні є вакцини, і є препарати прямої дії. Ми вживаємо певні обмежувальні заходи. Деякі країни закриваються. Поки що є певна невідомість. Все невідоме досить швидко стане відомим. Після цього будуть ухвалювати рішення", - відзначив Ляшко.