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Ляшко уточнив кількість додаткових доз вакцини Pfizer, яку Україна отримає від COVAX

Автор: Андрій Василюк

Глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров’я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Поставка має відбутися до кінця червня.

Про це поінформував головний санлікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

"Глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров’я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Орієнтовні терміни поставки імунобіолоічного препарату - до кінця червня", - написав Ляшко.

Він нагадав, що найближчим часом Україна також отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer, що будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ.

"Логістика відпрацьована, медичні працівники навчені. Очікуємо", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, 30 березня Ляшко заявив, що Україна отримала підтвердження про поставку додаткового 1 млн доз вакцини від Pfizer/ BioNTech. Вакцину мають привезти у межах програми COVAX.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна до кінця травня може отримати в рамках глобального механізму COVAX 1,7 млн доз вакцин від коронавірусу. За його словами, перший транш вакцин 360 тисяч доз вакцин AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer ми повинні отримати до 15 квітня.

Зазначимо, що поставки вакцини Pfizer в Україну затягуються. Раніше Степанов заявляв, що 117 000 доз вакцини будуть доставлені до України наприкінці лютого. Згодом датою був названий початок березня. Тепер поставки очікують у квітні.

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