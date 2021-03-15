Ляшко: в Україні з точки зору епідеміології друга хвиля COVID

На сьогодні в Україні з епідеміологічної точки зору немає третьої хвилі коронавірусу . Нинішнє погіршення ситуації - це тільки друга хвиля з початку пандемії.

За його словами, якщо брати захворюваність з першого виявленого в Україні випадку, то зараз спостерігається друга хвиля COVID.

"В більшості країн, наприклад, в Італії: спочатку було зростання, потім спад, жовтень-листопад підйом, знову спад і знову на січень-лютий пішло вгору. Тому там говорять про третю хвилю. У нас як такої першої хвилі не було, тому що, на наш погляд, були вчасно запроваджено карантинні обмеження. В Україні, з епідеміологічної точки зору, хвиля все ж друга", - додав Ляшко.