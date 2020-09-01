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Ляшко розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина від COVID-19

Автор: Надія Собенко

Вакцина проти COVID-19 для масового використання може з'явитися в Україні в березні 2021 року. Це оптимістичний прогноз.

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Про це в ефірі "UA: Перший" заявив Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України.

Він зазначив, що зараз клінічні випробування проходять шість вакцин.

"Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і буде доведено безпеку та ефективність", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що за механізмом COVAX (механізм глобального доступу до вакцин проти COVID-19) Україна гарантовано зможе отримати вакцини від коронавируса для 20% населення. Це на 8 млн осіб.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 2141 новий випадок COVID-19

Відзначимо, що Україна записана в усі черги, що стосується вакцини від коронавірусу, але поки визначеності в питанні вакцини немає.

Прогноз погоди
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