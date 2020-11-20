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Ляшко розповів, скільки коштує ведення хворих COVID-19

Автор: РБК-Україна

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, скільки коштує ведення хворих на коронавірус в Україні. За його словами, це приблизно 38 тисяч гривень на людину.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Він підкреслив, що ця сума без урахування тих, хто перебуває в реанімації.

"Якщо ми зараз говоримо в середньому скільки коштує ведення хворих це приблизно 38 тисяч гривень. Це не враховуючи хворих, які перебувають в реанімації, бо там набагато тяжче", - розповів Ляшко.

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Раніше РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я України поки не вирішили, чи будуть вакцинувати тих, хто вже перехворів на коронавірус. Це питання зараз обговорюють на рівні провідних вчених.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав три категорії українців, які першими отримають змогу вакцинуватися від коронавірусу.

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Новини України ВакцинаВиктор ЛяшкоКоронавірус