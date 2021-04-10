Ляшко розповів, скільки COVID-госпіталізацій на добу може витримати медична система

Найбільша кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 в Україні була зафіксована 6 квітня. У цей день в лікарню потрапили 5587 осіб.

За його словами, медична система може витримати ще в середньому 6-6,5 тисяч пацієнтів на добу.

"При таких цифрах система охорони здоров'я буде йти по краю леза. Зараз у березні-квітні у нас середній показник був 4-5 тисяч госпіталізацій щодня. У кінці лютого - на початку березня кількість госпіталізацій значно перевищувала число виписок з лікарень. Станом на останній тиждень квітня кількість госпіталізацій і виписок майже зрівнялася. Госпіталізацій більше на 5-10%", - сказав Ляшко.