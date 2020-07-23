Ляшко розповів про ризики проведення місцевих виборів через коронавірус

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що проведення місцевих виборів на фоні пандемії коронавіруса в Україні можливе. Однак якщо ситуація із захворюваністю ускладниться, потрібно буде обмежувати проведення масових заходів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо".

Він наголосив, що темпи поширення коронавірусу залежать від свідомості українців.

"Якщо ми дотримуємося правил карантину, створюємо умови для цього, то, як показало ЗНО, можемо провести вибори в Україні без будь-яких проблем, ризиків для ускладнення епідситуації і для здоров’я наших громадян. Але якщо вся країна стане червоною зоною, тоді, можливо, потрібно буде обмежувати проведення масових заходів", - сказав Ляшко.

Головний санлікар додав, що не планує балотуватися в мери Києва, оскільки сьогодні в країні складна епідситуація з коронавірусною хворобою.

"Я більш ніж впевнений, що в нас у жовтні-листопаді до коронавірусної хвороби приєднається грип, буде коінфекція, і нам буде складніше реагувати. Потрібно буде реагувати і з епідемічної точки зору, і з готовності системи охорони здоров’я, і з належною комунікацією до людей", - додав Ляшко.

Раніше Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, станом на 22 липня в Україні фіксують різке зростання числа нових випадків коронавірусу, за добу заразилися ще 829 людей.