Ляшко прокоментував можливість відновлення виробництва вакцини в Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні є розроблена програма щодо відновлення фармацевтичного виробництва вакцин. Зараз вона перебуває на затвердженні.

Про це він сказав в програмі "Право на владу".

Водночас він підкреслив, що це складний процес і, наприклад, для виробництва мРНК-вакцини методом локалізації і синтезу в Україні немає потужностей.

"Ліцензійне виробництво. Сьогодні є програма уряду, яка перебуває на затвердженні про відновлення фармацевтичного виробництва в Україні. 100 мільйонів в бюджеті передбачено на біокластер "Біобезпека", який передбачає відновлення власного виробництва вакцин, зокрема, методом локалізації", - пояснив Ляшко.