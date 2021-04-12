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Ляшко запропонував ОАЕ почати виробництво COVID-вакцин в Україні

Автор: РБК-Україна

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запропонував Об'єднаним Арабським Еміратам розглянути можливість виробництва вакцин від коронавірусу в Україні. Це питання мають намір опрацювати найближчим часом.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Наголошується, що рішення з питання про виробництво вакцин в Україні ухвалять до кінця травня цього року.

"Головний державний санітарний лікар України запропонував керівництву (компанії, - ред.) G42 розглянути можливість локалізації виробництва вакцини проти COVID-19 в Україні. Домовилися опрацювати це питання найближчим часом і прийняти рішення до кінця травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна домовляється з ОАЕ про постачання 5 млн доз вакцини від COVID. Мова йде про препарат китайської компанії Sinopharm.

Крім того, для вакцинації в Україні можуть дозволити препарат від Sinopharm.

Також повідомлялося, що ОАЕ можуть стати першою країною у світі з колективним імунітетом від COVID. На початок березня першу дозу вакцини там отримали понад 60% населення.

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Новини України Об'єднані Арабські ЕміратиВіктор ЛяшкоВакцина від коронавірусу
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