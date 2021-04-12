Ляшко запропонував ОАЕ почати виробництво COVID-вакцин в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запропонував Об'єднаним Арабським Еміратам розглянути можливість виробництва вакцин від коронавірусу в Україні. Це питання мають намір опрацювати найближчим часом.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій .

Наголошується, що рішення з питання про виробництво вакцин в Україні ухвалять до кінця травня цього року.

"Головний державний санітарний лікар України запропонував керівництву (компанії, - ред.) G42 розглянути можливість локалізації виробництва вакцини проти COVID-19 в Україні. Домовилися опрацювати це питання найближчим часом і прийняти рішення до кінця травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.