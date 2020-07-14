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Ляшко: майже половина усіх хворих на коронавірус - молоді люди

Київ, Вівторок 14 липня 2020 04:57
Ляшко: майже половина усіх хворих на коронавірус - молоді люди
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Це 24 379 людей

В Україні 45% хворих на коронавірус - це молоді люди. Їхній вік від 20 до 49 років.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в своєму Facebook.

Він наголосив, що чотири дні поспіль в Україні кількість активних хворих менша ніж кількість завершених випадків (люди, які одужали та померлі).

"45% (24 379) від усіх осіб, в яких підтверджено діагноз коронавірус, становлять молоді люди віком від 20 до 49 років", - написав Ляшко.

Він додав, що найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7) та Запорізькій (5,0) областях.

Також Ляшко заявляв, що кількість померлих від COVID-19 в світі до кінця 2020 року перевищить середні показники смертей від ВІЛ-асоційованих захворювань.

РБК-Україна писало, що глава МОЗу заявив, що в Україні стабілізується ситуація з коронавірусом.

Нагадаємо, незважаючи на зниження захворюваності в Україні, сім регіонів досі не готові до ослаблення карантину.

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