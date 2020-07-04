Ляшко озвучив головна умова для перемоги України над COVID-19

Україна не зможе перемогти пандемію COVID-19, якщо громадяни і бізнес не будуть виконувати обмежувальні заходи, що розробив Кабінет міністрів. У зв'язку з цим в Україні щодня підтверджують 800-1000 нових випадків зараження.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".

При цьому він зазначив, що не прописування норм призводить до того, що люди їх порушують, а це, в свою чергу, формує негативний імідж і потенційне джерело інфікування коронавірусу.

На думку Ляшка, зростання числа інфікованих на пряму залежить від пом'якшення карантину та сприйняття людьми адаптивного карантину як скасування всіх обмежень.

Нагадаємо, за останню добу COVID-19 підтвердили у 914 пацієнтів.

Крім того, до ослаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.