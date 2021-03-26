Ляшко пояснив, чи можна при повторній вакцинації від COVID використовувати інший препарат

Нині не існує даних про взаємозамінність вакцин від коронавірусу, вироблених на різних платформах. При повторній вакцинації можна використовувати лише вакцини, які виробляються на одній платформі, але в різних країнах.
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"У нас сьогодні є мРНК вакцини (Pfizer, Moderna), векторні (AstraZeneca), інактивовані вірусні вакцини (CoronaVac). Ці вакцини поки не взаємозамінні. Але вакцини на одній платформі, наприклад векторна, AstraZeneca, якщо вона зроблена на різних майданчиках, вона взаємозамінна", - пояснив Ляшко.
Він додав, що для першого щеплення можна використовувати, наприклад, вакцину AstraZeneca, яка виробляється на європейських платформах, а для другої - на корейських або індійських.
Нагадаємо, раніше радник міністра охорони здоров'я з питань біологічної безпеки Наталія Виноград заявила, що для другого щеплення від коронавірусу необов'язково використовувати ту ж вакцину, що і при першому уколі. За її словами, для цього підійде інший однотипний препарат.
Також РБК-Україна писало, що другу дозу вакцини від коронавірусу українці почнуть отримувати в кінці травня.
Зазначимо, станом на 26 березня в Україні вакцинували першою дозою понад 174 тисяч осіб.