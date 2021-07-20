Ляшко пояснив, як використовувати вакцину Moderna і скільки доз в одному флаконі

Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як використовувати вакцину Moderna. Він закликає медичних працівників використовувати флакон з вакциною повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
В інструкції виробника вакцини вказано, що в одному флаконі 13-15 доз, зазначив Ляшко.
"Але на упаковці написано, що у флаконі 15 доз. Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати 15 доз. Звертаюсь до медпрацівників з проханням ефективно використовувати цю вакцину і старатись набирати 15 доз з флакону", - закликав він.