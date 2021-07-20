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Ляшко пояснив, як використовувати вакцину Moderna і скільки доз в одному флаконі

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як використовувати вакцину Moderna. Він закликає медичних працівників використовувати флакон з вакциною повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

В інструкції виробника вакцини вказано, що в одному флаконі 13-15 доз, зазначив Ляшко.

"Але на упаковці написано, що у флаконі 15 доз. Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати 15 доз. Звертаюсь до медпрацівників з проханням ефективно використовувати цю вакцину і старатись набирати 15 доз з флакону", - закликав він.

Нагадаємо, в Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna.

Зазначимо, п'ятий етап COVID-вакцинації в Україні стартує 21 липня.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина