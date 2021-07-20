ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ляшко пояснив, як використовувати вакцину Moderna і скільки доз в одному флаконі

Новость на русском →
Київ, Вівторок 20 липня 2021 09:39
Ляшко пояснив, як використовувати вакцину Moderna і скільки доз в одному флаконі Фото: голова МОЗ України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як використовувати вакцину Moderna. Він закликає медичних працівників використовувати флакон з вакциною повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

В інструкції виробника вакцини вказано, що в одному флаконі 13-15 доз, зазначив Ляшко.

"Але на упаковці написано, що у флаконі 15 доз. Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати 15 доз. Звертаюсь до медпрацівників з проханням ефективно використовувати цю вакцину і старатись набирати 15 доз з флакону", - закликав він.

Нагадаємо, в Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna.

Зазначимо, п'ятий етап COVID-вакцинації в Україні стартує 21 липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Вакцина
NEWS
П'ятий етап COVID-вакцинації в Україні стартує 21 липня, - Ляшко
П'ятий етап COVID-вакцинації в Україні стартує 21 липня, - Ляшко
DAILY
Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року