Ляшко назвав найкращу COVID-вакцину

"Найкраща вакцина та, яка поруч", - сказав він.

За його словами, не треба зволікати з вакцинуванням.

"Найкращий час вакцинуватися - це сьогодні. Не переносьте все на "після свят", - додав Ляшко.

За його словами, на сьогодні в Україні використовуються вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на які видані дозволи ВООЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.