Ляшко назвав ключову особливість діючої хвилі коронавірусу в Україні

За його словами, компромісів із коронавірусною хворобою не має ніде в світі, лише вакцинація захищає та рятує життя.

"Ключовою особливістю цієї хвилі є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані від COVID-19. Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів також невакциновані", - заявив Ляшко.

Міністр зазначив, що завдяки вакцинації, кожну годину рятують 10 життів, кожні 6 хвилин - рятують 1 людське життя.

"Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії - відповідальність. Сьогодні як ніколи країні потрібне ваше відповідальне ставлення до карантинних обмежень та необхідності зробити щеплення", - сказав він.