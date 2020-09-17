Ляшко назвав міста, де найбільше госпіталізованих хворих на COVID-19

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що найбільше госпіталізованих хворих з коронавірусом в Києві, Львові та Харкові. У Харківській області лікарні заповнені на 50%.

Про це він повідомив в ефірі "Україна 24".

Він уточнив, що в самому Харкові заповненість ліжок становить до 90%, а в області завантаженість районної лікарні може становити 10-15%.

За словами Ляшка, останні три тижні статистика госпіталізації стабілізувалася, проте на дуже високому рівні.

"У нас в тиждень близько 2800-2900 госпіталізацій", - зазначив головний санлікар.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні кількість ліжок достатньо.

Нагадаємо, з початку епідемії в Україні фіксується найбільший добовий приріст захворюваності коронавірусом - 3584 випадку. Попередній антирекорд був майже на 400 випадків менше.

Напередодні Кабмін оновив умови поділу на зони карантину, зокрема, тепер в "червону зону" будуть відносити при захворюваності в регіоні в п'ять разів вище, ніж в середньому по країні.