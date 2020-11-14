Ляшко назвав фактори, які ускладнюють перебіг COVID-19

Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Солодощі згущують кров

Низька фізична активність та вживання солодощів і ускладнюють перебіг коронавірусного захворювання. Вуглеводні продукти згущують кров.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час ток-шоу "Голос народу" на телеканалі "112 Україна".

"Треба якомога менше вуглеводів, особливо солодких - вони згущують кров... Вуглеводні, низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, за в Україні за останню добу зафіксовано 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий рекорд із захворюваності. За весь час пандемії в Україні захворіло 525 176 осіб. Летальних випадків виявлено 9 508.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка заборонено приймати відвідувачів закладів громадського харчування, салонах краси і спортзалам. Також не допускається робота магазинів промтоварів, ТРЦ, кінотеатрів, проведення громадських та культурних заходів.