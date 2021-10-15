Ляшко назвав два шляхи боротьби з COVID-19, але одним з них українці нехтують

Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає карантин та вакцинацію ефективними методами протидії коронавірусу. Але українці продовжують нехтувати можливістю зробити щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

"Наразі ми маємо два ефективні шляхи протидії поширенню короновірусної хвороби - вакцинація та карантинні обмеження. Але в нас чомусь продовжують нехтувати можливістю зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи - запровадження карантинних обмежень", - зазначив він.

Ляшко додав, що наразі у реанімації немає жодного вакцинованого, а щеплення дозволяє уникнути тяжкого перебігу хвороби.

"Збільшення кількості вакцинованих осіб дозволить регіону пройти хвилю без впровадження додаткових карантинних обмежень”, - додав він.