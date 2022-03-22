Ляшко нагадав про небезпеку COVID і розкрив особливості роботи медиків у час війни

Ляшко відзначив, що COVID нікуди не зник. На цей момент 4020 пацієнтів перебувають в українських лікарнях, їм потрібна киснева терапія.

Щодо роботи в умовах воєнного стану, то міністр відзвітував про розгортання двох польових госпіталів. Ще один запрацює найближчим часом.

Українським медикам допомагають колеги з-за кордону. Нині до роботи залучені понад півтори сотні медпрацівників-іноземців.

Окрім того, МОЗ налагодив гуманітарний коридор з країнами ЄС. Туди госпіталізують важкохворих українців, передусім дітей з онкозахворюваннями. На цей час на Захід віправили 139 дітей.